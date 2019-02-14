اختتم بمعهد الضباط صباح امس دورة تدريبية وحلقة عمل نفذتا خلال هذا الأسبوع بمشاركة عدد من منتسبي تشكيلات الشرطة جاءت الدورة التدريبية حول التعامل مع المتفجرات وتضمنت عدة محاور أهمها التعريف باختصاصات إدارة المتفجرات، وأنواع المتفجرات ومدى خطورتها وعرض معدات الابطال والتفتيش، كما رافق الدورة تطبيقات عملية وزيارات ميدانية.

وجاءت حلقة العمل تحت عنوان إعداد الحملات التوعوية واشتملت على عدد من المحاور منها التعريف بالأعلام والحملات الإعلامية وكيفية إعدادها والوسائل المستخدمة كما تضمن البرنامج دراسة لبعض حالات الحملات الإعلامية مثل: (حملة سياقة بدون هاتف، حملة شكرا على تقيدكم بالسرعة حملة جملة التعداد)، إضافة الى تطبيق عملي على إدارة وإعداد الحملات الاعلامية.

رعى الختام العقيد أحمد بن حمدان المحروقي مدير إدارة شؤون المتفجرات بقيادة شرطة المهام الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة تدريبية وحلقة عمل بمعهد ضباط الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.