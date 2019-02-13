اجتماع سلطات الحدود من الدرجة الأعلى بين السلطنة والسعودية

عقد أمس بالرياض بالمملكة العربية السعودية اجتماع سلطات الحدود من الدرجة الأعلى بين السلطنة والمملكة العربية السعودية ترأس الجانب العماني معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بينما ترأسها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمـير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

حضر الاجتماع سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة وسعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية وسعادة محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية واللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وسعادة عبدالله بن عقيل آل إبراهيم المستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار القائم بأعمال نائب محافظ ظفار وسعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والشؤون القانونية وشرطة عمان السلطانية.

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