(التعليم العالي) تستعرض مستجدات القبول والابتعاث الداخلي والخارجي للعام الاكاديمي القادم

- الطلبة المقبولون في الفرز الأول لن يدخلوا في منافسة الفرز الثاني نهائيا

- تخفيض الحد الأدنى للتقدم للبعثات الداخلية للبكالوريوس إلى 65% للمعدل العام

تغطية ـ محمد السعيدي:

تصوير ـ حسين المقبالي:

دشنت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع المركز الوطني للتوجية المهني صباح امس شعار حملة (قرارك مستقبلك) وأعمالها التوعوية لهذا العام بالاضافة الى استعراض مستجدات القبول والابتعاث الداخلي والخارجي للعام الاكاديمي القادم.

رعى حفل التدشين لارا بنت غسان عبيدات المديرة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة.

في بداية الحفل تحدث حمد بن خلفان الحارثي المدير العام المساعد لشؤن البعثات في عرض مرئي مستجدات القبول الموحد والابتعاث للعام الأكاديمي (2020/2019م)، حيث أن الجديد في هذه الحملة من خلال اللقاءات التعريفية التي تهدف الى مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في الفعاليات وكذلك التحول إلى اللقاء التفاعلي أكثر من محاضرة وتوفير مقاطع مرئية للتعريف ببرامج بعض مؤسسات التعليم العالي، حيث تبدأ الزيارات أولاً: المحافظات التعليمية (مدارس التعليم العام وذلك خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 10 مارس القادم، وثانياً: طلبة المدارس الخاصة والشهادات الدولية، وثالثاً: بعض مدارس مناطق الامتياز بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان ورابعا طلبة الإعاقة السمعية (مدرسة الأمل)، كما تحدث عن أهداف مجلة قرارك مستقبلك وهيئة تحريرها والنشرات السابقة للمجلة.

وعن المشاريع القادمة أوضح حمد الحارثي أن العمل قائم على إنتاج أفلام بالتنسيق مع الطلبة المبتعثين وطلبة كليات العلوم التطبيقية وإقامة فعاليات لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر بالتنسيق مع اقسام التوجيه المهني بالمحافظات التعليمية وتنفيذ دراسات تستهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الطالب في بداية دراسته الجامعية وكيفية اختيار البرامج الدراسية وإقامة فعاليات اليوم الأول في الجامعة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

بعد ذلك تم تدشين الحملة وقدم غريب بن ناصر الضوياني مدير دائرة التوجية والاستشارة المهنية بالمركز الوطني للتوجية المهني عرضاً مرئياً عن شعار الحملة ومدلول الشعار، حيث تحمل رموز الشعار العدید من المدلولات التي تعكس أھداف مجلة (قرارك مستقبلك).

بعدها قامت لارا بنت غسان عبيدات المديرة العامة للبعثات بتكريم المشاركين في الحملة.

من جهة أخرى قدمت ندى بنت محمد الكيومية المديرة المساعدة لدائرة القبول الموحد عرضاً مرئياً عن مستجدات التسجيل والقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الاكاديمي (2020/2019)، حيث استعرضت مؤشرات ونتائج القبول للعام الاكاديمي (2018 /2019م) وتقييم لتجربة الاعلان عن نتائج الفرز التجريبي كما بينت مستجدات العام الاكاديمي 2019/2020م حيث اوضحت المستجدات ان الطلبة المقبولين في الفرز الاول واستكملوا اجراءات تسجيلهم لن يدخلوا في منافسة الفرز الثاني نهائياً، كما انه في الفرز الثاني سيتم عرض برامج جامعة السلطان قابوس والبعثات الخارجية فقط على الطلبة الحاصلين على معدل تنافسي مساوٍ أو أعلى من آخر طالب تم قبوله في الفرز الأول.

أما البرامج الاخرى فسيتم عرضها على الطلبة من قائمة الانتظار والذي لم يحصلوا على أي عرض دراسي سابقاً، ويتأكد النظام من استيفاء طلبة الدور الثاني لشروط البرامج الدارسية أثناء مرحلة التسجيل من حيث المواد الدارسية المحددة والدرجات المطلوبة ما عدا المادة التى يعيدها الطالب فيتأكد النظام من استيفاء الطلبة الدارسين للمؤهلات الدولية والطلبة الدارسين خارج السلطنة لشروط البرامج الدراسية ابتداء من مرحلة التسجيل، ويمكن للطلبة الذين أساءوا اختيار البرامج الدراسية أو أساءوا ترتيبها من التقدم بطلب تغيير العرض الدراسي بعد الفرز الاول سواء أكان البرنامج الجديد ضمن قائمة اختياراتهم أم لا واقتصار خدمة تقديم طلبات التظلم على مراحل تعديل الرغبات والفرز الاول والفزر الثاني وتحدثت بعد ذلك عن مراحل التسجيل والقبول.

فيما قدم علي بن خلفان الرحبي رئيس شؤون المبعوثين عرضاً مرئياً عن برامج البعثاث الداخلية والتخصصات في برامج البعثات الداخلية والدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة وكذلك مستجدات برامج البعثات الداخلية تخفيض الحد الادنى للتقدم لبرامج البعثات الداخلية لمؤهل البكالوريوس الى 65% للمعدل العام وتخفيض الحد الأدنى للتقدم لبرامج البعثات الداخلية لمؤهل دبلوم لفئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود الى 60% للمعدل العام وتخفيض شرط مادة اللغة الانجليزية الى 55%.

وتحدث عن توطين الوظائف التدرسية بالقرى البعيدة وكذلك إضافة تخصصات وبرامج جديد مثل دبلوم هندسة المساحة الجيوماتكس في معهد العلوم الطبوغرفية بوزارة الدفاع وتخصص الطب البيطري في جامعة الشرقية وتخصص التخطيط الحضري والاقليمي وتخصص الادارة والممارسات البيئية في الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا.

وقدم محمد بن سالم الشبيبي باحث في شؤون مبتعوثين عرضاً مرئياً عن دول الابتعاث الخارحية وانواع البعثات الخارجية وأعداد البعثات الخارجية ومستجدات دليل الطالب للعام الاكاديمي (2019 ـ 2020م) إضافة الى معدل العام كشرط إضافي في المتطلبات الخاصة في بعثات القبول المباشر لطلبة الدبلوم العام النجاح في جميع المواد والحصول على معدل لايقل عن 85% أو الحصول على معدل لايقل عن 80% في خمس مواد من المواد الدراسية عدا مادة التربية الرياضية، أما طلبة

(A-levels) النجاح في ثلاث مواد على الاقل من مستوى (A-levels) أو الحصول على تقدير (c) أو أعلى في مادتين من أصل ثلاث مواد من مستوى (A-levels)، وطلبة (IB) الحصول على مجموع 30 نقطة على الاقل أو الحصول على 4 نقاط في مادتين من أصل 6 مواد من مستوى (HL) ما عدا مادتين physical&health education.

كما تطرق الى بعثات القبول المباشر وأهم مميزاته التي تعطي الطالب اختيار الدولة والجامعة والتخصص مشروطاً بتوفير قبول مباشر في التخصص لدرجة البكالوريوس ولايغطي مرحلتي السنة التأسيسية واللغة والجامعات محددة، حيث توجد قائمة بالجامعات المعتمدة لهذه البعثات.

وقد أوضح سعيد الشحري نائب المدير البعثات الخارجية أن عدد المقاعد الدراسية للبعثات الخارجية للعام الاكاديمي القادم سوف تكون 1643 مقعداً.