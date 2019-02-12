قائد الجيش السلطاني العماني يتوجه إلى دولة الإمارات

لحضور ختام التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون/2) غادر عصر امس اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور ختام التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون/2)، يرافقه العميد الركن عبدالله بن محمد الشريقي قائد لواء المشاة 23 بالجيش السلطاني العماني، وعدد من كبار الضباط بالجيش السلطاني العماني.

وكان في وداعه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية العميد الركن سالم بن خويطر المقبالي كبير ضباط الأركان والعميد الركن راشد بن سعيد الشافعي مدير عام الإدارة والقوى البشرية بالجيش السلطاني العماني.

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