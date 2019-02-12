وزيرة التعليم العالي تطلع على سير الدراسة في تطبيقية وجامعة نزوى

في إطار متابعتها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي على مستوى السلطنة قامت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أمس الأول بزيارة كلية العلوم التطبيقية بنزوى وجامعة نزوى حيث اطلعت خلالها على أهم مستجدات المؤسستين على المستويين الأكاديمي والإداري ومشاريعها المستقبلية لرفع جودة العملية التعليمية بهما.

وخلال الزيارة لكلية العلوم التطبيقية بنزوى التقت معاليها بعمادة الكلية وقدم عميد الكلية عرضاً مرئياً اشتمل على أهم مستجدات الكلية وأبرز تطلعاتها ومشاريعها المستقبلية كما التقت معاليها بإدارة المجلس الاستشاري الطلابي بالكلية وأكدت على ضرورة تفعيل دور المجلس في وضع مقترحات لإيجاد فرص تدريب عملية بالتعاون مع إدارة الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي ، وعلى هامش الزيارة كرّمت معاليها الطلبة المجيدين أكاديمياً في فصل الخريف للعام الأكاديمي (2018 /2019م).

بعد ذلك زارت معاليها جامعة نزوى والتقت والوفد المرافق لها الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس الجامعة والذي قدم نبذة عن الجامعة وأبرز البرامج التي تطرحها وأهم مستجدات مشروع الحرم الجامعي الجديد وأهم المرافق والخدمات التي سيتضمنها.

بعدها التقت معالي الوزيرة بالمجلس الاستشاري الطلابي والذي ناقش بعض المقترحات، كما كان لمعاليها لقاءات مع الهيئة الإدارية والأكاديمية بالجامعة واختتمت الزيارة بجولة في مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية.

رافق معاليها خلال الزيارتين لارا بنت غسان عبيدات المديرة العامة للبعثات، والدكتور عبدالله بن علي الشبلي المدير العام لكليات العلوم التطبيقية، وبدر بن سيف الكندي المدير العام المساعد للبرامج وضمان الجودة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، وإبراهيم الستمي المدير المساعد لدائرة التنسيق والمتابعة بمكتب معالي الوزيرة، والدكتورة ميا بنت هديب الحبسية مديرة دائرة الإعلام.

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