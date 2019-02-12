مسقط ـ العمانية :

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء أمس الاول حفل استقبال بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية بالنادي الدبلوماسي.​

​حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين بالسلطنة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.​

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية بمسقط تقيم حفلا بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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