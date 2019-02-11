وزيرة التعليم العالي تطلع على سير العملية التعليمية في الكلية التطبيقية بعبري

لبحث تجويد التعليم والبحث العلمي في إطار زياراتها الميدانية للاطلاع على سير العمل في المؤسسات التعليمية قامت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بزيارة كلية العلوم التطبيقية بعبري في إطار الالتقاء بالمسؤولين والهيئات الأكاديمية وبحث تطوير التعليم المستمر للمؤسسات التعليمية .

وخلال الزيارة التقت معاليها بعميد الكلية وأعضاء الهيئة الأكاديمية حيث تم خلال الزيارة عرض المناشط الأكاديمية والبحث العلمي للكلية والتي ترتكز على تجويد طرق التعليم والتقييم وتطوير منظومة وإسهامات البحث العلمي عبر طرح أوراق عمل، وإقامة ندوات ومؤتمرات، بالإضافة إلى تجويد عملية الإرشاد الأكاديمي عبر تفعيل دور الأقسام الأكاديمية، وقسم القبول والتسجيل والمجلس الاستشاري الطلابي، وتعزيز التدريب عبر برنامج التنمية المهنية، والدورات وحلقات العمل. كما تطرق الدكتور راشد الهنائي حول برنامج التعاون الذي وقعته الكلية مؤخراً مع الكلية التقنية بعبري والمهرجان التقني لطلبة تقنية المعلومات ومبادرة الكلية حول مختبر المبرمجين الأذكياء بالإضافة إلى مشاركات الطلاب الخارجية والبحوث الممولة من قبل مجلس البحث العلمي لبرنامج (دعم بحوث الطلاب).

كما قدم الهنائي ملخصاً لأبرز الجوائز والمراكز التي حصدتها الكلية والأنشطة الأكاديمية المساندة والتدريب وخدمة المجتمع ثم التقت معاليها بأعضاء المجلس الاستشاري الطلابي وخلال اللقاء قدم الطلبة نبذة عن الخطة التشغيلية للمجلس ودور اللجان التي تندرج تحت مظلة المجلس ومهام اللجنة الاكاديمية ولجنة ضمان الجودة ولجنة الخدمات، وأكدت معاليها خلال اللقاء على أهمية أن يستغل الطلبة تواجدهم في الصرح التعليمي لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل باقتدار، والوعي بقيم الانتماء والمواطنة وفي ختام الزيارة التقت برؤساء البرامج الأكاديمية واستمعت إلى أهم التحديات التي تواجهها الأقسام ومناقشة الحلول الممكنة للتغلب عليها.

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