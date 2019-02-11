بحث العلاقات الثنائية بين السلطنة وأستونيا

على هامش مشاركته في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بالإمارات التقى معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بدولة يوري راتاس رئيس وزراء جمهورية أستونيا وقد أعرب دولة رئيس الوزراء الأستوني عن تقديره العميق للمكانة التي تحظى بها السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، من خلال السياسة والنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ معرباً عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تعاون في مختلف المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية منها ، مؤكداً في الوقت ذاته حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات الى مستوياتٍ أرحب .

وبدوره ثمّن معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون هذا اللقاء بدولة رئيس الوزراء ، معرباً عن إعجابه بما وصلت إليه جمهورية أستونيا الصديقة من تطور في مختلف المجالات ، وتحديداً في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والتقنية ، مؤكداً معاليه حرص السلطنة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية أستونيا الصديقة ، بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين البلدين.

حضر المقابلة سعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار الوزارة والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة وموسى بن الصقر الخروصي رئيس مكتب الوزير المساعد.

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