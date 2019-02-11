الصحة: شراكة القطاعين العام والخاص تساهم في خفض الإنفاق

نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل صباح أمس ندوة حول مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص ونماذجها في القطاع الصحي.

رعى الفعالية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالوزارة، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمديرين العموم والمستشارين بديوان عام وزارة الصحة ومدير عام المستشفى السلطاني ومدير عام مستشفى خولة، وأعضاء لجنة التأمين الصحي، وأعضاء لجنة الاستثمار وبدائل التمويل، بمشاركة خبير التخصيص والشراكة من وزارة المالية.

هدفت الندوة إلى التعريف بمفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص، واستعراض بعض نماذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في القطاع الصحي، ومناقشة التحديات التي تواجه الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقد ألقت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة كلمة الافتتاح، وقالت فيها: يواجه القطاع الصحي في السلطنة أسوة بدول العالم الأخرى العديد من التحديات التي تؤثر على ديمومة واستدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية وتتمثل هذه التحديات في ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة في الزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف استقدام وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي ، كما أن التغير في نمط الأمراض وبروز مشكلة الأمراض المزمنة غير المعدية تمثل تحديا بحد ذاته في سبيل الحد من هذه الأمراض والمضاعفات الناتجة عنها، كل هذه التحديات مثلت عائقا اقتصاديا في استمرارية تقديم الخدمات الصحية ، لذلك سعت بعض دول العالم في نهاية القرن الماضي إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية ، وأحد أبرز هذه الحلول هو فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية في تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة ويعد منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية ، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها ، وكذلك لرفع مستوى الخبرة الفنية أو الإدارية ، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتحدث إبراهيم عكاوي خبير التخصيص والشراكة بوزارة المالية عن أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل رفع مستوى الخبرات الفنية والإدارية ، والمساعدة في خفض الانفاق الحكومي ، كذلك استعرض خبير التخصيص والشراكة بوزارة المالية أهم نماذج الشراكة التي يمكن تطبيقها في مشاريع الرعاية الصحية وعوامل النجاح والمخاطر التي يمكن توخيها ، علاوة على استعراض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصحي ، وبالتالي الاستفادة من الشراكة لمواجهة هذه التحديات.