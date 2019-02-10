وزير الصحة يستقبل فريق منظمة الصحة العالمية المعني ببدائل تمويل النظام الصحي

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح أمس فريق منظمة الصحة العالمية المعني ببدائل تمويل النظام الصحي الذي يزور السلطنة لعدة أيام.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون بين السلطنة والمنظمة العالمية.

واستعرض الفريق الزائر اهداف زيارته التي تتمحور حول إجراء تحليل معمق لأوجه الانفاق الصحي في السلطنة بالشكل الذي يعكس أسلوب هيكلة الموازنة وتنفيذها بما يحقق الأهداف المرجوة، والتعرف على سبل تعزيز الموارد المالية للصحة، والتعرف على التحديات والعقبات، وتجميع المخاطر المالية، ووضع اقتراحات وبدائل للتمويل الصحي في السلطنة.

حضر اللقاء سعادة الدكتورة/ أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

جدير بالذكر بأن جدول اعمال فريق منظمة الصحة العالمية يتضمن زيارات لعدة مؤسسات حكومية أخرى منها وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة سوق المال وذلك بهدف التعرف على الخطط المستقبلية للتنمية الصحية وتمويلها وضمان الحفاظ على المنجزات والتعرف على التحديات التي تواجه تمويل النظام الصحي، كذلك يشمل برنامج عمل الفريق زيارة إلى مكتب منظمة اليونيسيف للتعرف على دورها في تعزيز الصحة في السلطنة، إلى جانب زيارة بعض المؤسسات الصحية للتعرف على أسلوب تنفيذ الموازنة والحفاظ على المنجزات الصحية وتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه.

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