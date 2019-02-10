كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

أشارت النشرة الجوية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوي) الى احتمالية تأثر الاجزاء الشمالية من السلطنة بأمطار متفرقة خصوصاً على محافظة مسندم وأجزاء من المناطق المطلة على سواحل بحر عمان ابتداء من اليوم (الاثنين) قد تستمر الى يوم الأربعاء.

وواصلت درجات الحرارة منذ ايام استمراريتها بنفس المعدل البارد على معظم ولايات السلطنة، حيث تراوحت درجة الحرارة العظمى بين 25 الى 27 درجة مئوية، فيما تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 15 الى 13 درجة مئوية حيث ترتفع بالنهار في بعض الولايات الى 28 درجة مئوية وتنخفض ليلا الى 13 درجة مئوية مع برودة محسوسة.

وفي جبل شمس بلغت درجة الحرارة العظمى 10 درجات فيما بلغت الصغرى 3 درجات مئوية، وفي (سيق) بالجبل الاخضر بلغت العظمى 10 درجات مئوية فيما سجلت الصغرى 7 درجات مئوية.

وفي جبال ظفار بجنوب السلطنة بلغت درجة الحرارة العظمى في جبل القمر 18 درجة مئوية ،فيما بلغت الصغرى 14 درجة مئوية.

وحول الرياح قالت النشرة تهب على معظم محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة، فيما سيكون موج البحر هادئ على معظم سواحل السلطنة ويبلغ اقصى ارتفاع له متراً ونصف المتر.

كانت هذه تفاصيل خبر طقس بارد بشكل عام وجبل شمس يسجل 3 درجات مئوية توقعات بأمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من مسندم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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