في إطار مشاركتها بالتمرين البحري الدولي المشترك (أمان ١٩) رئيس هيئة أركان البحرية الباكستانية يزور...

في إطار مشاركة البحرية السلطانية العمانية في التمرين البحري الدولي المشترك (أمان ١٩) والمقام حالياً بجمهورية باكستان الإسلامية، قام صباح أمس الفريق أول ظفر محمود عباسي رئيس هيئة أركان البحرية الباكستانية بزيارة سفينة البحرية السلطانية العمانية (الرحماني) يرافقه عدد من القادة وكبار الضباط.

وقد التقى رئيس هيئة أركان البحرية الباكستانية بقائد السفينة (الرحماني) وطاقمها، واستمع إلى إيجاز عن السفينة ومهامها والواجبات التي تضطلع بها، كما تجول في أقسام ومرافق السفينة واطلع على مهام وواجبات كل قسم.

وقد سجل رئيس هيئة أركان البحرية الباكستانية كلمة في سجل الزيارات أعرب فيها عن سعادته الغامرة لزيارة السفينة والإيجاز الشامل عنها وبما تضطلع به من مهام وواجبات، كما أثنى على السلطنة بمشاركتها لأول مرة في التمرين الدولي (أمان ١٩).

من جانب آخر وفي إطار فعاليات التمرين البحري الدولي (أمان ١٩)، أقيمت مساء أمس الأول في مرسى السفن بقاعدة القوات البحرية الباكستانية في كراتشي فعاليات الاستعراض الموسيقي الدولي والبيان العملي لعمليات مكافحة الإرهاب البحري.

حيث رعى الفعالية معالي عمران اسماعيل حاكم إقليم السند بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين ووفود الدول المشاركة في التمرين.

وقد شاركت في الاستعراض الموسيقي فرق موسيقى القوات المسلحة الباكستانية البرية والجوية والبحرية وموسيقى المغاوير وموسيقى القوات المسلحة السيريلانكية، فيما اشتمل البيان العملي لعمليات مكافحة الإرهاب البحري على عرض لقوارب الاعتراض وإنزال المغاوير وعملية اقتحام واستعادة الرهائن المختطفين وفقا لسيناريو التمرين، كما اشتمل البيان على إنزال مظلي جسد دور المظليين في العمليات البحرية المشتركة.