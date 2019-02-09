يفتتح اليوم مشروع مبنى قاعة المهلب بن أبي صفرة المتعددة الأغراض بكلية العلوم التطبيقية بعبري بتمويل من شركة تنمية نفط عمان والذي يعد إنجازاً معمارياً يضاف لخدمة عموم محافظة الظاهرة.

وسيرعى الفعالية معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي.

يأتي إنشاء هذا المبنى تتويجاً للتعاون القائم بين وزارة التعليم العالي وشركة تنمية نفط عمان، وذلك ضمن جهود الشركة في دعم المجتمع المحلي خاصة في مناطق إنتاج النفط.

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح قاعة المهلب بن أبي صفرة بكلية العلوم التطبيقية بعبري اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.