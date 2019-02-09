اختتام المؤتمر الدولي لأنظمة المركبات غير المأهولة في جامعة السلطان قابوس (عُمان 2019)

في المحليات 10 فبراير,2019 نسخة للطباعة

اختتمت في جامعة السلطان قابوس فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأنظمة المركبات غير المأهولة (عُمان 2019) الذي نظمته كلية الهندسة في الجامعة.

وبناء على آراء واقتراحات الحضور من متحدثين ومشاركين ومنظمين ورعاة حول تنظيم النسخة الأولى من هذا الحدث، تم تلخيص أهم التوصيات فيما يلي: ضرورة متابعة هذه الجهود وتنظيم نسخ مستقبلية من هذا المؤتمر لمواكبة التطور السريع في هذا المجال وما له من تأثير إيجابي مباشر على الحركة التنموية والاقتصادية والتعليمية بالسلطنة.

كما أوصى المؤتمر بزيادة نشر الوعي بأنظمة المركبات غير المأهولة وطرق استخدامها وتطبيقاتها المتعددة وتعريف المجتمع بالفوائد الاقتصادية لهذه الأنظمة بالإضافة إلى التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بهذا المجال لتطوير البحث العلمي والتقني من خلال منصات التعاون والتطوير البحثي (كمنصة إيجاد) وبناء القدرات البشرية والمادية من أجل توطين المعرفة في التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها لدعم التنمية وخدمة المجتمع بما يتماشى مع النظرة المستقبلية للسلطنة 2040 إلى جانب إيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير وتعزيز مجالات التعاون بين جامعة السلطان قابوس والهيئات والمؤسسات المختصة التنظيمية والتعليمية والبحثية والإقتصادية، ومنها الهيئة الوطنية للمساحة والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تنظيم الإتصالات ومجلس البحث العلمي والجهات والشركات ذات العلاقة كشركة تنمية نفط عمان سواء في الجوانب التقنية الهندسية أو التنظيمية وغيرها بحسب إختصاص كل مؤسسة، مع تشجيع الهيئات المختصة و المؤسسات التعليمية لتعزيز برامج أنظمة المركبات غير المأهولة ومتطلباتها (كالخوارزميات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والسحابيات) ضمن برامجها التعليمية سواء التقنية منها أوالأخلاقية أوالتنظيمية لدفع الروح الإبتكارية في النشء وإعداده ليكون فاعلاً في مختلف مجالات التكنولوجيات الحديثة وفق التوجهات المستقبلية والخطط الاستراتيجية إلى تنظيم المؤتمر الدولي الأول لأنظمة المركبات غير المأهولة بأنواعها المختلفة أيضاً، كما خرج المؤتمر بتوصيات أخرى حول التعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة وتعزيزها بما يشجع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار والعمل في هذه التقنيات لرفع القيمة المحلية المضافة، والعمل على توفير قواعد بيانات محدّثة ودقيقة، من مصادر موثوقة بالسلطنة، لإستعمالها في مجالات أنظمة المركبات غير المأهولة .. وغيرها من المجالات البحثية والإقتصادية وتيسير الوصول إليها، لما لها من أهمية في نوعية النتائج المرجوة.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر عن تاريخ إقامة المؤتمر الثاني لأنظمة المركبات غير المأهولة بتاريخ 8 إلى 10 فبراير 2021.