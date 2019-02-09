مهرجان مسقط يختتم 31 يوما من التألق

اختتمت مساء أمس (السبت) فعاليات مهرجان مسقط 2019م بعد (31) يوماً من التألق والإبهار والإشادة بالفعاليات المتجددة والمتنوعة، والحضور الجماهيري الغفير الحاضر من داخل وخارج السلطنة.

وجاء شعار المهرجان لهذا العام بـ (تواصل وفرح)، متنوعاً في برامجه المثرية وأنشطته الهادفة: ثقافية وترفيهية وأسرية ورياضية وفنية وأمسيات ومسابقات، استهدفت كافة الأعمار.

وقد تعددت مواقع مهرجان مسقط إلى جانب الموقعين الرئيسيين (متنزه العامرات العام، ومتنزه النسيم العام)، مواقع أخرى منها مسرح المدينة، والجمعية العمانية للسيارات، وجمعية الكتاب والأدباء، وجمعية التصوير الضوئي، ودار الأوبرا السلطانية، وجامع السلطان قابوس الأكبر، والنادي الثقافي وعدد من المعارض والأروقة والساحات.

وقد اعتنى التجديد والأصالة في فعاليات المهرجان بإبراز أصالة التراث العماني والإرث الحضاري والحفاظ على الهُوية والمورث التقليدي كسمة بارزة لعمان النهضة والأصالة، بالإضافة إلى الاهتمام بالفعاليات المتخصصة، وإبراز الفنون والموروثات الحضارية المتنوعة والتي تزخر بها عماننا الحبيبة بتنوع جماليتها من محافظة لأخرى، وهناك مشاركات خارجية لبعض الدول،ومشاركات للجاليات المقيمة بالسلطنة، ليتسم المهرجان بشمولية البرامج والفعاليات التي تراعي التنوع الفكري والميول المختلفة لدى أفراد المجتمع.

ويعد مهرجان مسقط أحد عناصر الجذب السياحي للسلطنة، حيث وفّرَ أجواء مثالية لزوار السلطنة، كما قدّم نماذج مباشرة لأنماط الحياة العمانية عبر تسلسلها التاريخي، وعلاقة الإنسان العماني بهويته وموروثه وفنونه وكافة تفاصيل الحضارة الأصيلة، ويوفر المهرجان كافة المعلومات السياحية عن السلطنة للزوار، بالتعاون مع وزارة السياحة.

من جهة أخرى أنه ستنطلق فعاليات طواف عمان في 16 ويستمر حتى 21 من فبراير الجاري لمدة (6) ستة أيام، وهو الحدث الرياضي العالمي الذي يقام ضمن الفعاليات الرياضية للمهرجان.

وقد شاركت في مهرجان هذا العام في القرية التراثية (21) ولاية من ولايات السلطنة تنافست في مجال التراث والفنون والحرف التقليدية والعادات والتقاليد والألعاب الشعبية وكافة الجوانب التي تمثل الحياة التقليدية والتي تتنوع جمالياتها من بيئة لأخرى.

كما أعطى المعرض الاستهلاكي بمتنزه العامرات صبغة التسوق بجانب الترفيه والتراث وجوانب أخرى أثرت مهرجان مسقط الترفيهي، فقد شاركت بالمعرض الإستهلاكي أكثر من 120 شركة بنسخة لهذا العام ما بين شركات محلية وأخرى دولية وذلك بتنظيم من شركة معبر القوافل للمعارض والمهرجانات.

كما شهد المسرح الرئيسي بالعامرات فعاليات متنوعة بتقديم عروض متنوعة للفرقة المشاركة والمكوّن أعضائها من دول روسيا وبولندا وروسيا البيضاء على المسرح الرئيسي إلى جانب عدد من الفرق العالمية الأخرى من كوريا الجنوبية والهند .. وغيرها من الدول، وشاهد الزوار عروضاً متنوعة شيقة في (الأكروبات والتوازن الحركي والخفة والخدع البصرية والمشي على العصا) وفقرات غنائية استعراضية، كما شهد ميدان الفعاليات عروضاً مثيرة للسيرك العالمي جمعت بين الإنسان والحيوان والآلات المختلفة تنافس خلالها مشاركون من دول عديدة، واستمع روّاد المهرجان بما قدمته الفرق المشاركة من مهارة وخفّة في الأداء ومشاهد غير مألوفة، كما استمتع زوار المهرجان طيلة أيامه في مشاهدة الاستعراض اليومي البديع للألعاب النارية فكان الصغار والكبار ينتظرونها بشغف لما ترسمه وتشكّله من لوحات فنية ملوّنة تدهش الحضور وتدخل في نفوسهم الفرحة والبهجة، كذلك استمتع الزوار بكرنفال المهرجان الذي جاب أركان وممرات المتنزه في أجواء مملوءة بالبهجة والألوان والموسيقى من خلال مشاهدة عشرات العارضين وهم يؤدون عروضهم ضمن جماعات تعكس تقاليد وأبرز الرقصات والاستعراضات للعديد من الثقافات العالمية، كما أن المهرجان يُعدُّ انفتاحاً على العالم الخارجي، وقد استقطبت مساحة الالعاب الكهربائية العديد من زوار مرتادي مهرجان مسقط بمتنزه العامرات العام، حيث كانت حاضرة في أرض المتنزه 36 لعبة كهربائية، وأكثر من 5 ألعاب هوائية لتثري على المكان طابع المتعة والاثارة والمزيد من الشغف، وفي هذه السنة قامت الشركة بتطبيق نظام البطاقات الالكترونية للألعاب وتم توزيع أكثر من 300 بطاقة كهدايا للزوار.

وشهد المسرح الرئيسي المفتوح بمتنزه النسيم العام ازدحاماً جماهيرياً من زوار المهرجان وخاصة أيام العطل الرسمية وذلك لما يقدمه من عروض الاكروبات العالمية وعروض فكاهية وشخصيات كرتونية وعروض فنية من الهند والجزائر وأوربا، كما اقيمت على خشبة المسرح أربع حفلات غنائية تقام يوم الخميس طوال فترة المهرجان كان فرسانها من الفنانين العمانيين أمثال مسلم كيهود ومحمد البرعمي ومنذر الجنيبي ومروان حكم عايل وسالم قطن وحفل الختام أحياه الفنان تركي الشعيبي والفنانة ليلى بنت نصيب.

وشهدت خيمة مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة إقبالاً جديداً نضير ما تقدمه من خدمات منوعة وجليلة لزوار المهرجان تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى المواطنين والمقيمين وزوار المهرجان، فشرطة عمان السلطانية ممثلة بدائرة مكافحات المخدرات كان لها دور فاعل من حيث التعريف بمخاطر ومسببات الوقوع في الادمان والعقوبات المترتبة عليه، وأيضا مشاركة وزارعة الصحة وتقديم فحص مجاني للكشف عن مرض الايدز، وغيرها من المراكز الصحية والجمعيات الخيرية التي عرضت وقدمت خدماتها للزوار.

كما احتضن الركن الثقافي بمتنزه العامرات عدداً من الفعاليات الثقافية، وقد أقيمت مسابقة مهرجان مسقط الثقافية (الأفلام الوثائقية القصيرة في التراث المادي الثقافي المادي العماني)، وخصصت ليلة في الموسيقى العُمانية في النادي الثقافي، وشاركت الجمعية الاقتصادية العُمانية بمحاضرة اقتصادية وهي ندوة سوق العمل العماني بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق والتعمين، ونال الشعر حيزاً هاماً والذي خصص له مسابقة مفتوحة للشعراء العُمانيين فقط وهي مسابقة مهرجان مسقط الثقافية في مجال (الشعر الفصيح والشعبي)، واحتضنت الجمعية العُمانية للتصوير الضوئي معرض الصور الضوئية، ومسابقة التصوير بالهاتف النقال وبالكاميرا ونشرها عبر موقع انستجرام كما أقيم ملتقى ومعرض النحت الدولي، كما أقيمت على مسرح المدينة عدد من المسرحيات كمسرحية “صلبوخ وعائلته الكريمة”، ومسرحية “العيال رجعت”، ومسرحية “الخفافيش”، ومسرحية “البيت بيت ابونا”، والحفل الغنائي الهندي، وفي قاعة مجان بفندق قصر البستان أقيمت عروض الأزياء وتدشين كتالوج (ladies ala model)، وعلى ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر ستكون المباراة الإستعراضية للكريكيت يشارك فيها فنانون ولاعبون من المنتخب الوطني للكريكيت من السلطنة وفنانين ومشاهير من جمهورية الهند، كما لا ننسى الفعاليات الرياضية، حيث قدم مهرجان مسقط محطات رياضية عالمية ومحلية، وسيحتضن العديد من المسابقات الرياضية على أرض السلطنة، أبرزها طواف عُمان الذي ينطلق في 16 فبراير ويستمر حتى 21 فبراير 2019م لمدة (6) ستة أيام، واحتضنت السلطنة كذلك ضمن فعاليات المهرجان البطولة الدولية للشطرنج، والمسابقة المحلية للرماية، والفعاليات المنظمة بمشاركة الجمعية العمانية للسيارات، ومسابقات محتلفة كالبطولة المحلية للسيارات ذات الدفع الرباعي، وسباق أس دبليو اس من سباقات السرعة للكارتنج، وأقيمت البطولة المحلية لسباقات الرالي وال في 3، وبطولة دولية في الدريفت (الإنجراف) بمشاركة عدد من المتسابقين الدوليين مع أبطال السلطنة، وسباق التحمل للكارتنج لمدة 12 ساعة بمشاركة دولية، وبطولة دولية في الدريفت، وسباق روتكس ماكس للكارتنج بمشاركة دولية من جنسيات مختلفة، وتصفيات عُمان لبطولة ريدبل كاربارك دريفت، وبطولة دولية في الإنجراف بمشاركة أبطال السلطنة.

وأقيمت فعاليات بمشاركة الاتحاد العماني للفروسية أبرزها سباقات قفز الحواجز والتقاط الأوتاد، وعروض الخيل الرجالية بمشاركة من مختلف محافظات السلطنة، وعروض الخيل النسائية، وتصفيات السلطنة للمسابقة الدولية لخماسيات كرة القدم للهواة .. وغيرها من الفعاليات الرياضية.

ومن ناحية التغطية الإعلامية فقد حظي المهرجان بتغطية موسعة في مختلف الوسائل الإعلامية منها البرامج الإذاعية والتليفزيونية التي سلطت الضوء على فعاليات المهرجان إلى جانب المراكز الإعلامية التي قامت برصد جميع الأنشطة وعمل تغطيات صحفية حول تفاصيل هذا الحدث بمختلف مواقعه وتزويد الوسائل الإعلامية بالمواد الصحفية والصور ليتم بثها ونشرها بصورة متواصلة طيلة أيام المهرجان وتناولت الصحف المحلية: (الخليج 365، عمان، الشبيبة، الرؤية، الابزيرفر، التايمز اف عمان، مسقط ديلي .. وغيرها من الملاحق والمجلات والمواقع الالكترونية) تغطية فعاليات المهرجان بشكل يومي ومتواصل، كذلك حسابات التواصل الاجتماعي قامت بتزويد الجمهور والزوار بالمعلومات حول الفعاليات المختلفة ومن أبرزها الحساب الرسمي على (تويتر @MuscatFestival) وعلى (الانستجرام واليوتيوب والسناب شات)، كما استقطب المهرجان وسائل إعلامية خارجية حاضرة لتغطية الحدث، ومن أبرزها: تلفزيون قطر، إذاعة صوت الخليج، التلفزيون الكويت، جريدة الشرق القطرية، جريدة الأنباء الكويتية، جريدة الجزيرة السعودية، جريدة الأيام البحرينية، التلفزيون العربي، إذاعة مونت كارلو، جريدة أخبار اليوم المصرية، جريدة العرب اللندنية وميدل إيست اون لاين، ومجلة المجلة.