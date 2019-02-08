ختام المخيم التاسع للمرشدات بالملدة بمشاركة 300 من دول الخليج ومصر

اختتمت بمخيم السلطان قابوس الكشفي بالملدة أمس المخيم الخليجي التاسع للمرشدات الذي نظمته المديرية العامة للكشافة والمرشدات تحت شعار “من أجل عالمها” بمشاركة 300 مرشدة من مرشدات السلطنة ومرشدات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث اقيم الحفل الختامي تحت رعاية جناب السيدة الدكتورة بسمة بنت فخري آل سعيد بحضور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات وهند محمد الهولي رئيسة لجنة مرشدات مجلس التعاون لدول الخليج العربي ورئيسة جمعية مرشدات الكويت وصالحة موسى العلي مستشارة الأمين العام بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ورئيسات وفود مرشدات الخليج ومصر وعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات.

بدأ الحفل بالسلام السلطاني قدمته الفرقة الموسيقية بالحرس السلطاني العماني والتي قدمت أيضا عدد من مقطوعات موسيقية وتخلل الحفل عروض موسيقية للفرقة الموسيقية الكشفية بعدها ألقت هند الهولي رئيسة لجنة مرشدات مجلس التعاون لدول الخليج العربي كلمة اللجنة قالت فيها : على الدرب نسير وفي الطريق نلتقي لنرتقي بفتياتنا مرشدات الخليج، فهذه اللقاءات الأثر الفعال في التلاحم والتآلف والتزود بالكثير من المعلومات والخبرات نتبادلها ونكتسبها، فعند اللقاء نتحاور ونتبادل الآراء والأفكار والمناقشات الهادفة البناءة التي نجدد ونطور بها حركتنا الإرشادية.

وقامت راعية الحفل بتكريم أعضاء وفود الاجتماع الرابع والعشرين للجنة مرشدات دول مجلس التعاون الخليجي كما قامت بتكريم المتعاونين مع لجنة مرشدات دول مجلس التعاون الخليجي بوسام الأمانة العامة، وتسليم الشهادات للجان المشاركة .

وفي الختام قامت المشاركات من القائدات والمرشدات بترديد الوعد مجددات الولاء للكشاف الأعظم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-

وضمن فعاليات الحفل تجولت راعية الحفل والحضور بين أروقة المعرض المصاحب للمخيم والذي تضمن صورا لأنشطة وفعاليات المخيم وإنجازات مرشدات الخليج.

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