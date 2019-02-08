بدء فعاليات التمرين البحري الباكستاني (أمان ١٩) بمشاركة السلطنة

ممثلة في البحرية السلطانية العمانية انطلقت أمس في مرسى السفن بقاعدة كراتشي البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية فعاليات التمرين البحري الدولي المشترك (أمان ١٩) تحت شعار (معا من أجل السلام) وتشارك فيه السلطنة ممثلة في البحرية السلطانية العمانية.

تضمنت فعاليات اليوم الأول ندوة تعريفية حول التمرين الذي تشارك فيه

(46) دولة بقطع بحرية مختلفة وطائرات ومراقبين وفرق عمليات خاصة، والأهداف المتوخاة من إقامته، وإلى جانب الندوة تم الاحتفال رسميا بانطلاق التمرين من خلال رفع أعلام الدول المشاركة وسيستمر حتى الثاني عشر من فبراير الجاري، وسيشتمل على بعض العمليات البحرية وتنسيق الطيران المشترك وتبادل المعلومات وكيفية التعاطي والتعامل مع بعض المفاهيم البحرية في العمليات المشتركة.

وتشارك البحرية السلطانية العُمانية في هذا التمرين ممثلة في سفينة البحرية السلطانية العُمانية (الرحماني) حضرت الحفل وفود رسمية رفيعة المستوى تمثل الدول المشاركة وعدد من القادة والمسؤولين في الحكومة الباكستانية وأعضاء الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

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