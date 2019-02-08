(مهرجان مسقط 2019) يسدل ستاره اليوم بـ700 ألف زائر

ـ إشادة محلية ودولية بالمهرجان واليوم إعلان نتائج مسابقة الولايات

تختتم اليوم فعاليات مهرجان مسقط 2019م ، الذي انطلق في 10 من يناير الماضي تحت شعار ” تواصل وفرح ” وسيقام حفل اختتام مسابقة الولايات الــ(20) المشاركة في فعاليات القرية التراثية وإعلان النتائج تحت رعاية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط وبحضور عدد من أصحاب السعادة الولاه وأعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين والمدعوين وذلك بالقرية التراثية بمتنزه العامرات العام، وتحلت في ردهات المهرجان أبهى الفعاليات المتنوعة والباهرة: ثقافية وترفيهية وأسرية ورياضية وفنية وأمسيات ومسابقات جاءت مهيأة لكافة الأعمار ومختلف الشرائح والفئات.

وتتعدد مواقع مهرجان مسقط إلى جانب الموقعين الرئيسيين متنزه العامرات العام ، ومتنزه النسيم العام ، فهناك مواقع أخرى منها : مسرح المدينة ، والجمعية العمانية للسيارات ، ومسارات الطواف في عدد من محافظات السلطنة ، وجمعية الكتاب والأدباء ، وجمعية التصوير الضوئي، ودار الأوبرا السلطانية ، وجامع السلطان قابوس الأكبر، والنادي الثقافي وعدد من المعارض والأروقة والساحات.

وقد استقبلت مواقع مهرجان مسقط أعدادا غفيرة تجاوزت ال(700 ) ألف زائر، من مواطنين ومقيمين، وزوار من دول الخليج العربي ومن الدول العربية ومختلف دول العالم .

وأشاد زوار المهرجان والضيوف بهذا الحدث وما يقدمه من فعاليات، وثراء فكري وحضاري، وما يوجده من مفردات تتسم بالمحافظة على الأصالة والعناية بالتجديد اللافت.

وستنطلق فعاليات طواف عمان في 16 من فبراير ويستمر حتى 21 من فبراير 2019م لمدة (6) ستة أيام ، وهو الحدث الرياضي العالمي الذي يقام ضمن الفعاليات الرياضية للمهرجان.