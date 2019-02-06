طقس صحو على معظم محافظات السلطنة ودرجات حرارة منخفضة وارتفاع بالموج على بحر عمان ومسندم

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

شهدت معظم المحافظات الشمالية للسلطنة أمس هبوب رياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، فيما كانت نشطه على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم أدت الى ارتفاع امواج البحر فيها حيث كان موج البحر هائجاً الى متوسط الموج ووصل اقصى ارتفاع له مترين ونصف، يأتي ذلك بعد انتهاء تأثيرات المخنفض الجوي الذي شهدته المحافظات الشمالية للسلطنة خلال الايام الماضية وتسبب بهطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وقد بدأت الاجواء أمس صافية مع تواجد بعض السحب العالية على شمال السلطنة وانخفاض بدرجات الحرارة، حيث كانت درجة الحرارة العظمى في مستوى الـ (25) درجة مئوية في معظم الولايات، فيما تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 11 الى 15 درجة مئوية على معظم ولايات السلطنة، أما في جبل شمس فبلغت درجة الحرارة الصغرى 1 درجة مئوية، فيما كانت العظمى فيه 6 درجات مئوية، وفي سيق بالجبل الاخضر بلغت درجة الحرارة الصغرى 4 درجات مئوية والعظمى 10 درجات.

وقالت النشرة الجوية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوية): إن الطقس صحو الى غائم جزئياً على سواحل بحر عمان وجبال الحجر مع تدفق السحب المتوسطة على محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وجنوب الشرقية، حيث من المتوقع أن يكون الطقس صحو بشكل عام على جميع محافظات السلطنة خلال الايام القادمة.