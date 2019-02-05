الدولة يستكمل اليوم مناقشة (قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة)

- الأعضاء يؤكدون على أهمية القانون في مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية

- رئيس اللجنة الاجتماعية: مشروع القانون يأتي إدراكا من الجهات لأهمية تحديث قانون الطب البشري وطب الأسنان

تغطية ـ عيسى بن سلام اليعقوبي:

عقد مجلس الدولة صباح أمس جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة وذلك لمناقشة مشروع تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من مجلس الوزراء ومجلس الشورى وتقرير اللجنة الاجتماعية حوله.

ترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور أمين عام المجلس و المكرمين أعضاء مجلس الدولة.

في بداية الجلسة رحب معالي الدكتور رئيس المجلس بالمكرمين أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص الجلسة الخامسة التي ستعقد اليوم لمناقشة رغبة اللجنة الاقتصادية في دراسة مقترح حول تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(9/75) إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس.

عقب ذلك قدم المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع القانون، موضحا أن أهميته تأتي من كونه ينظم مزاولة إحدى المهن المرتبطة بصحة الإنسان، حيث يضطلع مشروع القانون بتنظيم مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي كذلك إدراكاً من الجهات المختصة لأهمية تحديث قانون الطب البشري وطب الأسنان ـ المعمول به حالياً ـ ليتواكب مع المستجدات في هذا المجال.

واستعرض المكرم رئيس اللجنة الاجتماعية جهود اللجنة في دراسة مشروع القانون حيث ناقشت اللجنة المشروع وتقرير مجلس الشورى حوله، ووقفت في معرض مناقشتها لمشروع القانون على (قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(22 /96)، وعلى مجموعة من القوانين المقارنة في عدد من الدول، وكذلك تم استضافة بعض المعنين من وزارة الصحة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، للاستئناس بآرائهم بشأن المشروع، كما اطلعت اللجنة على ملاحظات بعض المكرمين من أعضاء المجلس، وعلى رأي اللجنة القانونية حول المشروع.

وقد أكد المكرمون أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون على أهميته في مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمستفيدين.