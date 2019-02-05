وفد قطري يطلع على خبرات السلطنة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية

في المحليات 6 فبراير,2019 نسخة للطباعة

التقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام صباح أمس وفداً قطرياً برئاسة العقيد سيف بن محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية القطرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات ، ومنها التعاون في مجال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.

وقد رحب سعادته في مستهل اللقاء بالوفد الزائر متمنياً لهم طيب الإقامة

كما قدم سعادته شرحاً موجزاً عن الادعاء العام ومراحل نشأته وتطوره ضمن المنظومة التكاملية للعمل القضائي في السلطنة ، وما شهده الادعاء العام من انتشار جغرافي وتخصصي لإدارات الادعاء العام.

كما تطرق في حديثه إلى التحول الإلكتروني لدى الادعاء العام مواكبة للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية ، وتسهيلاً للمتقاضين وضماناً للجودة وتسريع إجراءات التقاضي عن طريق الربط بين الادعاء العام والجهات الأخرى ذات الاختصاص.

كما قدم المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام بالادعاء العام عرضاً مرئياً حول آليات العمل وتقسيماته الإدارية ، وأهم الخطوات الإجرائية المتبعة في تنفيذ الأحكام وتتبع المحكوم عليهم.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة المدعي العام وأعضاء الادعاء العام مع الوفد الزائر وجهات النظر وسُبل التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المشتركة والتي من شأنها تحقيق عدالة ناجزة حضر اللقاء بمعية سعادته عدد من الأعضاء والمسؤولين بالادعاء العام.

وعلى صعيد متصل قام الوفد بزيارة لمجمع المحاكم في مسقط حيث التقى الوفد بفضيلة القاضي محمد بن سالم الأخزمي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط وفضيلة القاضي بدر بن عبدالله الرحبي رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط تم خلال اللقاء التطرق إلى آليات تنفيذ الأحكام في السلطنة ، وعرض أهم التطورات التي يشهدها تنفيذ الأحكام.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال تنفيذ الأحكام ، بما يخدم مسيرة العدالة في البلدين.

وقد قام الوفد بزيارة مبنى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء حيث التقى بفضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة للتنفيذ واستعراض أهم الجهود التي يبذلها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ممثلا في الإدارة العامة للتنفيذ في تطوير آليات تنفيذ الأحكام بما يخدم تحقيق العدالة ، وأشار فضيلته خلال اللقاء إلى أن المجلس يعكف حاليا على إدخال التحول الرقمي في مجال تنفيذ الأحكام ، والذي سيسهل عملية الربط بين مختلف الجهات المسؤولة عن تنفيذ الأحكام كما أشار فضيلته إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تعميق التعاون بين البلدين، بما يخدم مسيرة العدالة .

يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد القطري إلى السلطنة للاطلاع على تجرية وخبرات إدارة تنفيذ الأحكام في السلطنة وآليات العمل بها ، وذلك في إطار التعاون بين البلدين.