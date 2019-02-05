الجيش السلطاني العماني ووحدات من المشاة الأميركية ينفذان البيان العملي لتمرين وادي النار

نفذ الجيش السلطاني العماني صباح أمس ممثلاً في عناصر من لواء المشاة (11) بمشاركة مدفعية سلطان عمان ، ومظلات سلطان عمان ، وهندسة قوات السلطان المسلحة ، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني البيان العملي للتمرين المشترك العماني الأميركي (وادي النار) بمشاركة وحدات من المشاة الأميركية.

جرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك بميادين ربكوت في محافظة ظفار بحضور العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري قائد لواء المشاه (11) بالجيش السلطاني العماني، واللواء بن كرول قائد فرقة المشاة (34) الأميركية، حيث نفذت فيه القوات المشاركة من الجانبين الخطط المرسومة له، بما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين ، والتي أظهر خلالها المشاركون مستوى عالياً في الأداء والروح المعنوية ، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي ، والقدرة على الانسجام بتنفيذ المهام المشتركة.

حضر المناسبة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية ، والأجهزة الأمنية الأخرى وعدد من كبار الضباط بالقوات الأميركية.

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