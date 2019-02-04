وزير المكتب السلطاني يستقبل رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة الباكستانية

في إطار العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح امس الفريق أول زبير محمود حياة رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة الباكستانية الذي يزور السلطنة حاليا والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، مؤكداً عمق العلاقة بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية.

من جانبه أشاد الفريق أول زبير محمود حياة بالعلاقات الثنائية مع السلطنة كما تم خلال المقابلة بحث سبل تنمية وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وسعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعين لدى السلطنة.

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