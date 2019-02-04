تواصل هطول الأمطار على عدد من ولايات السلطنة ونزوى تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار

جريان معظم الأودية بشمال السلطنة وارتفاع مناسيب المياه بالسدود والأفلاج وامتلاء سد مصح بالبريمي

متابعة ـ سهيل بن ناصر النهدي:

عبري من سعيد الغافري ومحمود زمزم وصلاح العبري

ينقل من محمد العلوي

صحار ـ (الخليج 365)

الخابورة من سميحة الحوسنية:

أوضحت النشرة الجوية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (الأرصاد الجوية) بأن فرص هطول الأمطار مستمرة إلى اليوم حيث ستكون الاجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على محافظة مسندم والولايات المطلة على سواحل بحر عمان وجبال الحجر حيث من المتوقع هطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا على هذه المناطق .

وشهد عدد من ولايات السلطنة هطول امطار متفاوتة الغزارة خلال اليومين الماضيين على عدد من المحافظات الشمالية للسلطنة نتيجة أخدود المنخفض الجوي المصحوب برياح نشطة ورعد وبرق وتساقط لحبات البرد وسالت على إثرها الشعاب والأودية كما احتجزت السدود كمية من المياه حيث سجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية في محافظة الداخلية حيث بلغت (51 ملم) في ولاية نزوى وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (44 ملم) بولاية صحم وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت (37 ملم) بولاية العوابي وفي محافظة مسقط بلغت (36 ملم) بولاية قريات وفي محافظة مسندم بلغت (34 ملم) بولاية خصب وفي محافظة الظاهرة بلغت (32 ملم) بولاية عبري، وفي محافظة البريمي بلغت (27 ملم) بولاية محضة، وفي محافظة شمال الشرقية بلغت (20 ملم) بولاية المضيبي .

وفي محافظة الداخلية تدفقت اودية ولاية الحمراء منها وادي شعماء بتدفق مرتفع وأودية المسفاة والمدعام بتدفق متوسط وفي ولاية سمائل تدفقت أودية العق والشيجاني ونداب ومحرم بتدفق متوسط و وادي الهوب بتدفق منخفض وفي ولاية نزوى تدفقت أودية تنوف والمعيدن وكمه وسميط والمصلة بتدفق متوسط وفي ولاية بهلاء تدفق وادي سوسا بتدفق متوسط وأودية كور غافات وبهلاء بتدفق منخفض وفي ولاية ازكي تدفقت أودية الشباك ومقوع وسيماء ومقزح وامطي بتدفق منخفض وأودية منصح والضبعون وثميد بولاية بدبد بتدفق متوسط.

وفي محافظة شمال الباطنة شهدت ولاية شناص تدفقت أودية حتا ورجماء وسور العبري وأسرار بني سعد وأسرار بني عمر بتدفق متوسط وفي ولاية صحار تدفقت أودية الجزي والحلتي بتدفق منخفض وفي ولاية صحم تدفق ووادي عاهن بتدفق مرتفع، و وادي الصرمي وبني عمر بتدفق متوسط، وفي ولاية الخابورة تدفق وادي شافان بتدفق متوسط ، ووادي الحواسنة بتدفق منخفض وفي ولاية السويق تدفق وادي الجهاور بتدفق متوسط.

وفي محافظة جنوب الباطنة شهدت ولاية الرستاق تدفق وادي الحيملي بتدفق مرتفع، واودية الطيب وشرجة هني وشرجة مسيمدة وشرجة المعنتية بتدفق متوسط، وتدفق وادي مستل بولاية وادي المعاول بتدفق مرتفع وفي ولاية نخل تدفقت أودية بني حراص والمدره وبوه والطو وحوقاء والابيض بتدفق متوسط وأودية الحمام والميسين بتدفق منخفض.

اما محافظة مسقط فتدفق وادي الخوض بولاية السيب بتدفق متوسط ووادي جحلوت بولاية قريات بتدفق منخفض ووادي العامرات بولاية العامرات بتدفق منخفض و وادي خلفان بولاية مطرح بتدفق متوسط.

اما محافظة مسندم ففي ولاية خصب تدفق وادي البيح بتدفق مرتفع، وأودية محاس والمحل وموه بتدفق متوسط، وأودية ليماء وخصب وقدى بتدفق منخفض، وفي ولاية دباء تدفق وادي الخب الشامسي بتدفق متوسط، وفي ولاية بخاء تدفق وادي غمضاء بتدفق متوسط.

اما محافظة الظاهرة ففي ولاية ضنك تدفق وادي العمد بتدفق مرتفع، وأودية بجالة وضنك وفدا بتدفق متوسط وفي ولاية عبري تدفق وادي عبري والعارض وعنص والسليف والعين والبانه بتدفق مرتفع وأودية مقنيات والهجر وبلاد شهوم ومسكن بتدفق متوسط وفي ولاية ينقل تدفقت أودية ينقل وخبيب والشويعية والسديريين والراكي بتدفق متوسط.

اما محافظة شمال الشرقية ففي ولاية دماء والطائيين تدفقت أودية تماه وعمده بتدفق متوسط وفي ولاية المضيبي تدفقت أودية محرم وعندام بتدفق منخفض اما محافظة البريمي فتدفق وادي شرم بتدفق متوسط في ولاية محضة.

اما عن كمية المياه المحتجزة بالسدود فقد امتلأ بالمياه سد مصح بولاية البريمي حيث احتجز كمية ( 0.03 مليون متر مكعب)، كما احتجز سد خصب كمية (3.92 مليون متر مكعب)، وسد موه كمية (0.64 مليون متر مكعب) بولاية خصب، وفي ولاية دباء احتجز سد خب الشامسي كمية ( 0.70 مليون متر مكعب)، و في ولاية نزوى احتجز كل من سد الثميد كمية (0.039 مليون متر مكعب)، وسد تنوف كمية (0.445 مليون متر مكعب)، وفي ولاية الحمراء احتجز سد غول كمية ( 0.255 مليون متر مكعب)، وفي ولاية الرستاق احتجز سد الفرع كمية (0.066 مليون متر مكعب)، وفي ولاية عبري احتجز سد وادي الكبير كمية ( 0.478 مليون متر مكعب)، وفي ولاية ازكي احتجز سد امطي كمية (0.106 مليون متر مكعب).

الظاهرة

وفي محافظة الظاهرة شهدت قرى ولاية عبري هطول امطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح وصواعق رعدية وقد جرت خلالها اودية وادي العين والهجر والبانة والوادي الكبير ومسكن ومجزي والمحيول وظاهر الفوارس ومقنيات واودية بلاد الشهوم والشعاب في مختلف قرى الولاية وعاشت قرى عبري في اجواء ماطرية استبشر الأهالي بقدومها بزيادة مناسيب المياه في الافلاج والآبار.

وكثفت المديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة جهودها في إزالة كافة التأثيرات الناتجة عن هطول الأمطار جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له اجواء السلطنة. فقد كثفت بلدية عبري جهودها في فتح الطرق المتضررة لاسيما الطرق الرئيسية في الولاية، حيث باشرت فرق العمل جهودها بفتح الطرق الداخلية في الولاية. بينما قامت بلدية ينقل بإزالة الأتربة ومخلفات الأشجار من الشوارع وشفط المياه من البرك وإصلاح عدد من الطرق الداخلية بالولاية. من جانب اخر واصلت بلدية ضنك جهودها في فتح الطرق وازالة الاتربة من بطون الاودية وشفط التجمعات المائية وقد تم تشكيل فريق عمل للمناوبة في بلديات المحافظة مستعدا للعمل خلال 24 ساعة لمتابعة اي تطورات مزودا بكافة الإمكانيات والمعدات المناسبة. وتتمثل مهام فريق عمل المناوبة في إرسال البيانات حول الأمطار وكمياتها ومستوى جريان الأودية إلى المختصين بالمديرية ومتابعة محطات الأمطار الموزعة على المناطق بالمحافظة والتواصل مع المختصين بالوزارة لإمدادهم بالمعلومات حول كافة المستجدات بالإضافة إلى إزالة الاتربة وفتح الطرق ومتابعة أي أضرار قد تحدث خلال فترة الأمطار حيث تم التخلص من المياه المتجمعة في الشوارع ووسط الأحياء السكنية بالاستعانة بالإمكانيات المتوفرة لدى البلديات، وقد تم تشكيل فرق متابعة لصيانة الإنارة المتضررة بالتعاون مع شركة كهرباء مجان والتي توفر خدماتها في المحافظة كما يتم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة لتلقي أي بلاغات ترد عبر هذه الجهات.

ينقل

شهدت قرى وبلدات ومناطق ولاية ينقل هطول امطار مصحوبة برعد وبرق وقد استمر هطول الامطار لساعات من مساء امس الاول وقد تكونت البرك المائية والشلالات والمياه الجارية، ففي منطقة وادي الحريم بينقل تكونت مياه غزيرة في سد سديب المائي وامتلاء السد كما تواصل الأودية الاخرى جريانها.

صحار

وفي ولاية صحار شكلت بلدية صحار فريق طوارئ لمتابعة المنخفض الجوي حيث سجلت اللجنة عددا من الملاحظات من خلال الخط الساخن للبلدية

ومنصة البلدية على تويتر، واتخذ المختصون حيالها الإجراءات المناسبة.

وقد وجه المهندس سالم بن حمد الكندي مدير عام بلدية صحار الفريق بسرعة العمل على فتح الطرق التي قد تتضرر بتساقط الأشجار أو عبور الأودية وتجمع المياه، كما نوه على ضرورة تلقي بلاغات المواطنين والمقيمين بصدر رحب ومتابعة هذه البلاغات ومعالجتها قدر الإمكان.

ومنذ الساعات الأولى التي هطلت فيها الأمطار قامت البلدية بجهود كبيرة في معالجة ما خلفته هذه الأمطار.

الخابورة

وفي ولاية الخابورة قامت بلدية الخابورة بجهود مكثفة من أجل إزالة ونقل الأشجار التي اقتلعتها الرياح من على جانبي الطريق العام والقرى الداخلية في الولاية.

وقامت بتوفير الآلات والمعدات لشفط المياه من الطرقات ومنافذ الأودية وإزالة العوالق والأتربة بعد هطول الأمطار وذلك لتسهيل حركة مرور السيارات في تلك الطرقات والاماكن العامة من أثر جريان الأودية بالولاية.