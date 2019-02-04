نائب رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد مركز التقدم الأميركي

استقبل المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة أمس وفد مركز التقدم الأميركي الذي يزور السلطنة حالياً.

ورحب المكرم الهنائي في مستهل المقابلة بالوفد، منوهاً بالعلاقات الوطيدة التي تربط السلطنة بالولايات المتحدة الأميركية، وسعي البلدين الصديقين إلى تنمية هذه العلاقات وتطويرها لتشمل العديد من مجالات التعاون التي تخدم مصالحهما وتعود عليهما بالفائدة.

وأكد أن السلطنة تحرص على إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول، وتعمل على نشر السلام في المنطقة، والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين وذلك وفق الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

وأشار إلى أن السلطنة تولي اهتماماً كبيراً لتنمية الموارد البشرية، لافتاً في هذا الصدد إلى انتشار مؤسسات التعليم والتدريب بجميع مستوياتها في كافة أنحاء السلطنة.

وقال المكرم نائب رئيس مجلس الدولة: إن السلطنة تبذل جهوداً مقدرة لتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحديد عدد من القطاعات الواعدة، مبرزاً ما توفره الحكومة من مزايا وحوافز للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات، كما نوه بالرؤية الاقتصادية (عمان 2040) ودورها في تعزيز المسار التنموي في السلطنة، وتم خلال المقابلة مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أوضح برايان كاتلوس عضو وفد مركز التقدم الأميركي، أن المركز الذي تأسس في عام ٢٠٠٣م، يقوم بأبحاث تتعلق بالسياسات العامة والاقتصاد، ويتضمن عدداً من البرامج، معربا عن سعادة الوفد بزيارة السلطنة والتعرف على ما تشهده من نهضة تنموية في جميع المجالات.

وشاهد الوفد فيلماً وثائقياً عن تطور مسيرة الشورى ودور مجلس الدولة في العمل الوطني.

حضر المقابلة سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس والمكرمة الدكتورة بدرية بنت أحمد الشحية عضوة المجلس، والمكرم سعيد بن علي الكلباني عضو مجلس الدولة، والأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس.