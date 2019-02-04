وزير الصحة يتسلم دعوة لحضور القمة العالمية حول سـلامة المرضى بجدة

تسلم معالي الدكتور أحـمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة أمس دعـوة من معالي الدكتور وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية ، لحضور مؤتمر القمة الوزارية العالمية الرابعة حول سـلامة المرضى والتي ستعقد بمدينة جدة خلال الفترة من 2 ــ 3 مارس القادم .

جاء ذلك خلال استقباله معاليه سعادة عـيد بن محمد الثقـفي سفير المملكة العـربية السعودية المعتمد لدى السلطنة حيث تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عـدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجال الصحي حضر المقابلة الدكتور ماجد بن راشد المقبالي مدير عام شؤون التمريض بوزارة الصحة.

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