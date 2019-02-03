أمطار متفاوتة الغزارة على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة نتيجة منخفض جوي ماطر

في المحليات 4 فبراير,2019 نسخة للطباعة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

شهدت المحافظات الشمالية للسلطنة امس منذ الصباح الباكر هطول امطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مصحوبة برياح نشطة وبرق ورعد وتساقط لحبات البرد في بعض الأحيان نتيجة بدء التأثيرات المباشرة للمنخفض الجوي الذي تشير اخر خرائط الطقس الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرارية تأثيره اليوم مع فرص لتواصل الامطار متفاوتة الغزارة.

وكانت تأثيرات المنخفض الجوي قد بدأت امس حيث بدأت التأثيرات المباشرة بهطول امطار متفاوتة الغزارة على محافظة مسندم عبر دخول السحب الركامية المصاحبة للمنخفض، وامتدت بعد ذلك لتشمل محافظات البريمي ومحافظة شمال ومحافظة جنوب الباطنة والظاهرة والداخلية ومسقط، حيث شهدت هطول امطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح وبرق ورعد وتساقط لحبات البرد تسببت بنزول بعض الأودية والشعاب بعدد من الولايات.

ومع دخول السحب الركامية المصاحبة للمنخفض دخولها لأجواء السلطنة تفاعلت معها جبال الحجر الشرقي والغربي عبر تكونات محلية للسحب تسببت بهطول امطار على عدد من الولايات القريبة من سلسلتي جبال الحجر الشرقي والغربي والتي من المتوقع استمراريتها اليوم.

وذكرت النشرة الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (الأرصاد الجوية) ان توقعات الطقس تشير إلى ان الطقس سيكون غائما إلى غائما جزئيا على محافظات مسندم ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة والداخلية والشرقية والظاهرة ومسقط مع احتمال هطول امطار متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات تكون متفرقة ورعدية في بعض الاحيان مصحوبة برياح نشطة.

وشهدت محافظة مسقط هطول امطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة بدأت في المساء وتواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث شهدت ولايات السيب وبوشر والعامرات ومسقط ومطرح هطول امطار متفاوتة الغزارة ادت الى جريان الشعاب.

وفي محافظة جنوب الباطنة شهدت ولاية الرستاق هطول امطار متفاوتة الغزارة ادت إلى جريان الشعاب، بوادي بني غافر، كما شهدت ولاية نخل هطول امطار متفاوتة الغزارة سالت على اثرها الشعاب وبعض الاودية بوقت متأخر من الليل.

وفي محافظة الظاهرة شهدت ولايات عبري وينقل وضنك هطول امطار متفاوتة الغزارة.

كما شهدت محافظة شمال الباطنة هطول امطار على ولايات شناص وصحار و الخابورة وصحم .