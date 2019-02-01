مسقط ـ العمانية : اختتمت أمس الأول اجتماعات الدورة السابعة للجنة العُمانية – الباكستانية المشتركة بمقر وزارة الخارجية.

ترأس الجانب العُماني معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فيما ترأس الجانب الباكستاني معالي مخدوم شاه محمود قرشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

وقد تم خلال الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات المختلفة حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والباكستاني.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين السلطنة وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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