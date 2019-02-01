أصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بيانا أكد فيه احتمال تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود المنخفض الجوي ابتداء من يوم غد الأحد ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم حيث من المحتمل أن يكون الطقس غائم إلى غائم جزئيا على محافظات مسقط ومسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح نشطة ويكون البحر متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز .

كانت هذه تفاصيل خبر تأثر أجواء السلطنة بأخدود المنخفض الجوي على محافظات الشمال بدءا من غد مع توقعات بأمطار ورياح وارتفاع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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