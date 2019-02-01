مسقط / عبدالله الرحبي

تصوير / منتصر الجرداني

شاركت ولاية أزكي في مسابقة مهرجان مسقط ضمن مشاركة الولايات في المسابقة التي يشارك فيها 22 ولاية في تقديم الفنون و العادات والتقاليد وجاءت المشاركة لتقدم خلاصة من مكونات الإرث التاريخي والحاضر للولاية وقد برزت الولاية الفنون مثل الرزحة للكبار وللصغار وحظيت بمتابعة كبيرة من قبل الزوار وتصدر صناعة السعفيات الصناعات الحرفية لولاية أزكي فالمعرض التراثي للولاية حوي علي ركنيين قسم للصناعات السعفية علي النمط القديم وقسم للصناعات السعفية المتطور حيث صنع ملفات من السعف وحقائب وحافظات للأواني وغيرها من المفردات التراثية المتطورة وتنوعت مشاركة المرأة من خلال جمعية المرأة بازكي فقدمت الصناعات النسائية و الفنون النسائية كما برزت الاكلات التقليدية التي أعدتها المرأة بطريقة لافتة وفي ركن الحرفيين لفتت صناعة السعفيات للرجال انتباه الزوار فحرص الانسان العماني ان يبدع ويعمل وينتج مجموعة من الصناعات التي لازالت تستخدم حتي اليوم وقدم مجموعة من الشباب معرض فني برز معالم من ولاية نزوي كما قدموا لحوات فنية خلال قيامهم بعملية الرسم وشاهد الجميع فلما وثائقيا عن فلج الملكي أحد الافلاج القديمة بالولاية وتتميز فنون ولاية أزكي بنكة خاصة منها فن الشاورت هو فن يقدم علي الة وترية تصدر صوتا كصوت العود أو الة القانون

كانت هذه تفاصيل خبر إزكي تتجمل بأروع إبداعاتها الثقافية والتراثية والعادات والتقاليد بالمهرجان خلال مشاركتها في مسابقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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