الكلية المهنية بالسيب تدشن مختبرات الميكانيكا بتكلفة 85 ألف ريال عماني

في المحليات 1 فبراير,2019 نسخة للطباعة

متابعة ـ عبد العزيز الزدجالي : من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع التنمية المستدامة ، دشنت كل من وزارة القوى العاملة والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مختبرات الميكانيكا بالكلية المهنية بالسيب. يأتي هذا المشروع ليؤكد على جهود الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في العملية التعليمية وكذلك لرفد مسيرة التنمية بالاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءتها العلمية والعملية . رعت حفل التدشين سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية ، وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وقد أعربت سعادتها عن تقديرها لمبادرة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تمويل مختبرات الميكانيكا بالكلية المهنية بالسيب، حيث قالت : إن مساندة القطاع الخاص للتعليم لشئ يبهج الصدر ويأتي تتويجاً للتعاون بين القطاعين الخاص والعام لا سيما في مجال التعليم ويعتبر افتتاح المختبر ثمرة هذا التعاون حيث تم تجهيز المختبر بأحدث التجهيزات والمعدات التي تساهم بكل تأكيد في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلاب. وتسعى وزارة القوى العاملة من خلال هذا النوع من التعاون إلى تطوير التعليم والتدريب المهني إيماناً بضرورة مواكبة التقدم المتسارع في تقنيات الإنتاج والخدمات والتي يتحتم من أجلها تطوير أنظمة وسياسات التعليم والتدريب من حيث البنى المؤسسية والبرامج والتجهيزات وغيرها والتعاون مع القطاع الخاص هو استمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في إستراتيجيتها الرامية إلى توفير مخرجات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية كماً ونوعاً قادرة على المنافسة على الوظائف والمهن بمختلف مستوياتها الفنية والمهنية. فيما ثمن موسى بن حمد الهادي مدير الكلية المهنية بالسيب مبادرات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إيماناً منها بأهمية هذا التخصص في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد حيث تم تجهيز المختبرات بأحدث المعدات والتجهيزات لتعزيز المنظومة التعليمية وتطوير برامج التنمية المستدامة لأجل توفير البيئة العلمية الملائمة. كما أوضح الأحنف بن عمر الزبيدي القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال «بأن هذه المبادرات تعتبر خطوه نحو تأكيد الجهود التي تقوم بها الشركة لتعزيز وتطوير برامج المسؤولية الأجتماعية لشرائح مختلفة من أبناء هذا الخليج 365 المعطاء حيث تولي الشركة جهوداً جمه في سبيل تطوير التعليم لجميع فئات المجتمع، بحيث يتم رفد سوق العمل بكوادر تواكب قدراتها لحاجة السوق، وتوفير هذه الأجهزة ما هو إلا تأكيد على الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة للمساهمة في تنمية وتطوير هذا الخليج 365 من خلال المساهمة في توفير البنى الأساسية للمؤسسات التعليمية ورفدها بأحدث الأجهزة لدعم النمو في البلاد وتطلعاته المستقبلية». جدير بالذكر أن انشاء هذه المختبرات والورش يعد إضافة إلى جملة من المشاريع التي مولتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في عدد من الكليات المهنية في السلطنة التي تهدف إلى تطوير الجانب العملي لعدد من التخصصات العلمية.