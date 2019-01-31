بلدي البريمي يستعرض مشاريع التجميل وخطة التوعية بالزيوت المهدرجة ونقل ورش السكراب

في المحليات 1 فبراير,2019 نسخة للطباعة

البريمي: سلطان بن خميس اليحيائي ناقش المجلس البلدي مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي وأعمال تجميل ولاية البريمي وعمل خطة للتوعية بخطورة الزيوت المهدرجة ومضمار الهجن وإنشاء ممشى وسوق منظم في إطار التطوير المستمر للمحافظة وذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس البلدي .وخلال الاجتماع أدى المهندس سليمان بن سعيد العبري مدير البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي القسم القانونية أمام المجلس ممثلا للوزارة بالمحافظة بعدها صادق الأعضاء على محضر الاجتماع العاشر للمجلس لعام 2018م وما تضمنة من توصيات ، كما تم استعراض عرض مرئي مُقدم من عضو المجلس البلدي يوسف بن كرم الفارسي تضمن العرض مقترح تجميل المنطقة الممتدة من دوار السور إلى دوار الحصن والعناصر التي يجب مراعاتها في تصميم المشروع المقترح وقد شمل المقترح تصورا بإنشاء ممشى وسوق منظم يحتوي على مساحات خضراء وتشجير بعض المواقع من دوار الجامع لدوار حلة السور، إضافة إلى مقترحات أخرى ترتقي بالجانب المعماري وتحد من التلوث البصري في الولاية . تأتي هذه المشاريع المقترحة ضمن خطط البلدية الرامية إلى تطوير الطرق والأحياء السكنية وغيرها بمشاركة الجهات التنفيذية المختصة بالتجميل، واتفق أعضاء المجلس على أهمية تطوير التشريعات البلدية لتعزيز الابتكار في تصاميم الشوارع والميادين وواجهات المباني ، إضافة إلى جودة توزيع المرافق الخدمية ؛ لتكون تلك العناصر ضرورة جوهرية في تخطيط المدن ، مؤكدين أهمية التعاون المؤسسي والأكاديمي والمجتمعي بما ينعكس إيجابياً على عملية تطوير المشهد العمراني للمحافظة ومشيدين بالدور البناء الذي تقوم به المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي، وأوصى المجلس بضرورة تعاون قطاع البلديات مع القطاع الأهلي في تنفيذ المقترح المذكور.كما استعرض الأعضاء ورقة عمل مقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي حيث تم التعريف بالجائزة والتي تهدف إلى دعم وتشجيع الجهود التطوعية من كافة جوانبها وإبراز أهميتها في خدمة المجتمع ودور المؤسسات الأهلية التطوعية باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة ، كما تم التطرق إلى مناقشة المجالات التي تدخل تحت مظلة الجائزة ، وفئات الترشح والإجراءات الفنية لها وأهم المعايير التي يتم تقييم المشاريع عليها.كما تمت مناقشة أنماط الحياة الصحية وهي الزيوت المهدرجة وتأثيراتها الصحية على صحة الفرد والمجتمع والتي يتم الحصول عليها من الدهون المتحولة من عدة مصادر أكثرها استهلاكا المنتجات المصنعة كما تمثل هذه الزيوت غير المشبعة مخاطر على صحة الإنسان على المدى البعيد خصوصا عند الإفراط باستهلاكها وأكد الأعضاء أهمية تعاون جهات الاختصاص لتقوم بدورها تجاه تعريف المجتمع بمدى خطورتها عن طريق برامج توعية بتناول الأطعمة التي تحافظ على الصحة العامة ، والتوصية بإحالة الموضوع للجنة الصحية والاجتماعية والبيئية لدراسته مع المختصين بوزارة الصحة بالبريمي. إلى ذلك تم اعتماد توصيات محضر الاجتماع الثامن للجنة الشؤون البلدية بولاية البريمي حيث بارك المجلس توصيات اللجنة ، إضافة إلى مناقشة محضر الاجتماع العاشر لعام 2018 للجنة الشؤون البلدية بولاية محضة وما تضمنه من توصيات أبرزها موضوع مضمار سباقات الهجن حيث أوصى المجلس بإعادة الموضوع المذكور إلى لجنة الشؤون البلدية بولاية البريمي، وتطرق الأعضاء كذلك لمناقشة ما استجد من أعمال والمتضمن نقل ورش السكراب وقد تم اتخاذ التوصيات المناسبة لها.