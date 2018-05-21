منخفض مداري في بحر العرب ولا تأثير مباشر

مسقط ـ العمانية:

ذكر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أن صور الأقمار الصناعية وتحاليل خرائط الطقس رصدت منخفضا مداريا في بحر العرب وتقدر سرعة الرياح حول المركز 17 إلى 25 عقدة ويتمركز جنوب بحر العرب على دائرة عرض 0ر9 درجة شمالا وخط طول 0ر60 درجة شرقا ويبعد مركز المنخفض حوالي 1000 كم عن مدينة صلالة في حين تبعد أقرب كتلة سحب مصاحبة للمنخفض 530 كم عن مدينة صلالة ولا يوجد أي تأثير مباشر على أجواء السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

واشار المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى ان خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تطور وتحرك الحالة المدارية باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو سواحل محافظتي الوسطى وظفار.

ويتابع المختصون بالمركز مستجدات الحالة المدارية وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها.

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