عاجل ..وفاة الفنان إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عام

رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء رمز من أهم رموز صناع البهجة في عالم الفن الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عام، ومن المقرر أن يتم دفنه في مدافن العائلة بالعباسية بعد تشييع أسرته جنازته من الكنسية المرقسية بمنطقة الأزبكية اليوم .

ولد الفقيد في عام 1950 بمنطقة شبرا، وشارك على مدار تاريخه الفني في 18 فيلم أشهرهم فيلم شمس الزناتي وشارك في بعض الأعمال الدرامية، لكن أهم عمل أشتهر به الفنان الراحل برنامج المقالب” الكاميرا الخفيه” الذي كان حالة كوميدية منفردة استطاع الفنان إبراهيم نصر أن يحتل بها مكانه خاصة في عالم عمالقة الكوميديا.

ويعد برنامج “الكاميرا الخفيه” الذي قدمه الراحل إبراهيم نصر من أشهر برامج المقالب، والتى نالت حب الجمهور ومتابعتهم على مدار عقدين من الزمان، حيث كان يعرض في شهر رمضان من كل عام ويلقى نسبة مشاهدة عالية، وقد جسد فيه العديد من الشخصيات وأشهرها شخصية “زكية زكريا” التي علقت في أذهان جمهوره ومحبيه، ويرى النقاد والفنانين والجمهور أنه أحد رواد برامج المقالب في مصر .