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تفاصيل حياة هيفاء وهبي في الحجر الصحي

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قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالكشف عن تفاصيل تواجدها في المنزل طوال فترة الحجر المنزلي خوفاً من انتشار فيروس الكورونا الذي توفي بسببه عدد كبير من الأشخاص.

وأكدت خلال تواجدها مع الفنانة هند صبري في برنامج مش مسلسل هند صبري وأكدت قائلة” أغرب شيء فعلته في الحجر إني طبخت كشك وزهقت من الحجر المنزلي”، وهذا البرنامج تم تأسيسه بدافع أي شخص كان لديه أي مشروع وتم تأجيله بسبب فيروس الكورونا، وهذا هو العمل الأول للفنانة هند صبري على هيئة مذيعة وكانت الحلقة الأولى تجمع بين الفنانة هند صبري وعروسين تأجل فرحهم وشهر العسل الخاص بهم بسبب انتشار فيروس الكورونا.

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