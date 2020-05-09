لقاء إلكتروني للفنان يحيي الفخراني في معرض الكتاب

قامت الهيئة العامة للكتاب بعرض لقاء للفنان يحيي الفخراني وذلك مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 1994 ويعتبر من اللقاءات النادرة التي حدثت لهذا الفنان ويتم ذلك من خلال القناة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقوم هذه الهيئة بعرض أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة.

يذكر أن هذا الأمر تابع لمبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم وهذه المبادرة تحمل عنوان” “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”، قامت الهيئة من خلال بوابة وزارة الثقافة المصرية بإتاحة أكثر من 130 عنوان من إصدارتها وجاء ذلك الأمر بخلاف جميع المجلات العلمية والثقافية من أجل الاستعلام على أمور الاطلاع والتحميل المجاني