بكاء إنجي علي في برنامج شيخ الحارة بسبب وفاة صديقتها

قامت الفنانة إنجي علي بالبكاء على الهواء مباشرةً وذلك بعد ما قامت المذيعة بتوجيه سؤال لها خاص بصديقتها المقربة التي توافها الله التي تدعى شيري المفتي فقد توفيت بعد أن تعرضت لحادث أليم.

حيث أشارت خلال لقائها في برنامج شيخ الحارة والتي تقوم بتقديمه المذيعة الجريئة إيناس الدغيدي وذلك عبر قناة القاهرة والناس قائلة” بموت شيرين المفتي اتكسرت لأنها كانت أختي وكبرنا من واحنا صغيرين وبموتها حياتي اتغيرت”، وأكدت أنها كانت تعتمد على صديقتها في جميع أمور حياتها فكانت تشاركها في جميع التفاصيل وتتذكرها في كل شيء، وقامت بتوجيه إليها رسالة مؤثرة قائلة وحشيتني أوي، وندعو الله أن يرحمها ويدخلهت فسيح جناته.