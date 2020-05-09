تصدر طارق حامد لتويتر بعد انتهاء حلقته مع الفنان رامز جلال

قام لاعب وسط فريق كرة القدم الاول نادي الزمالك ومنتخب مصر اللاعب طارق حامد بالعمل على إشعال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتهاء حلقته مباشرةً مع الفنان رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي.

قام الفنان طارق حامد بتصدر الموقع الخاص بالتغريدات القصيرة تويتر وذلك بعد ما ظهر بدور شجاع للغاية في حلقة البرنامج اليوم الذي يذاع على قناة إم بي سي مصر، فقام مشجعي نادي الزمالك الذي يدعى القلعة البيضاء بالاحتفال باللاعب كثيراً، واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يرأسه الأستاذ مرتضى منصور برفع الغرامة عن اللاعب التي كانت تصل إلى 500 ألف جنيه وأكد أن اللاعب أعطى لرامز درساً.