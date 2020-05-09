نشر محمد رمضان لأغنية بقى دولا من دمي

قام محمد رمضان على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات اليوتيوب بنشر أغنية بقى دولا من دمي المتعلقة بمسلسل البرنس فهذه الأغنية من غناء الفنان أحمد سعد، جاءت من كلمات وألحان الأستاذ هيثم نبيل وتوزيع الموسيقي عادل حقي.

وهذه الأغنية تقول” بقي دولا من دمي!.. كانوا اغلي ناسي وكل همي اللي عشانهم اموت.. بقي دولا من دمي!.. دولا اللي لو يوم قالوا أه اسمعها من غير صوت”، “نفس الجدور بس الفروع انفرقت بقي بينها سور.. جفت قلوب كانت في يوم تملي البحور.. لو سامعني يا ابويا محتاجلك تقول.. أزاي زرعت في ارضي خير وسبت ارض أخواتي بور؟”.