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رأي المنتج حسن عسيري في برنامج رامز

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قام الفنان والمنتج السعودي حسن العسيري بإفصاح رأيه عن مشاركته في برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال الذي يذاع على قناة إم بي سي مصر وأكد أن هذا البرنامج كان مفاجأة، وأكد من خلال تداخله في مكالمة هاتفية في برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي رامز جلال أن مشاركته في البرنامج عرفته بالجمهور المصري وأن البرنامج كان قاسياً في البداية.

وقام بالسخرية من تقديم عمل يشارك فيه الفنان رامز جلال قائلاً” مش عايز أشوفه تاني ورامز إنسان راق وكنت أرى في عيونه القلق عليا وأن قلبه معي أثناء المقلب وعرفت الجمهور المصري أكتر بعد مشاركة في البرنامج”.

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