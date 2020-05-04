تعليق رامز جلال على حلقة بدرية طلبة في برنامج رامز مجنون رسمي

قام الفنان رامز جلال بنشر صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام وهذه الصورة عن حلقة اليوم في برنامجه رامز مجنون رسمي والتي كانت الفنانة بدرية طلبة ضيفة فيها.

وعلق الفنان رامز جلال على هذه الصورة قائلاً “قلبي وروحي بدارة.. رامز مجنون رسمي”، وكان رد الفنان بدرية طلبة غريب للغاية بالنسبة للجماهير على الرغم من التعذيب والشعور بالخوف إلا أنها لم تنزعج نهائياً ولا يظهر عليها مشاعر الاستياء نهائياً، وعلقت الفنانة بدرية طلبة على المقلب قائلة” استنوني في برنامج رامز مجنون رسمي علي إم بي سي ” وبعد هذا التعليق قامت بإطلاق زغروطة كبيرة بعد انتهاء المقلب.