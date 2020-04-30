برنامج “رامز” سيخضع لسلطة المجلس العام في العام القادم

صرح مصدر من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أنه بعد أن تقوم إدارة قناة “MBC مصر” الفضائية، بتقنين أوضاعها في موعد أقصاه يوم 16 أغسطس القادم، وسيكون لمجلس الإعلام سلطة في معرفة والتدخل في كل ما تبثه شاشة القناة من مواد إعلامية وبرامج وكل ما تقوم بعرضه.

كما قد أشار المصدر في تصريح، بان ذلك القرار ينص على خضوع برنامج المقالب الشهير لرامز جلال تحت سلطة المجلس الإعلامي، بدء من العام القادم، مثله مثل باقي المواد الإعلامية التي يتم بثها عبر شاشة القناة، كما قد أصدر المجلس بيان أكد فيه بأن القناة ليست من القنوات المرخص لها أن تعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو حتى مرخص لها من المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي.