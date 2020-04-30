إيناس الدغيدي قدمت أوراقها للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الإعلام

أعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلامين، بأن المخرجة إيناس الدغيدي، ومقدمه برنامج شيخ الحارة، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس، قد قامت بتقديم أوراقها حتى تحصل على ترخيص ليمكنها من مزاولة المهنة الخاصة بنقابة الإعلاميين، كما أشار نقيب الإعلاميين، خلال تصريح له، بأن النقابة تعطي مهلة لكل مقدمي البرامج لتقديم أوراقهم.

والعمل على تقنين أوضاعهم وفق قانون نقابة الإعلاميين، كما أن النقابة تتعامل مع الإعلاميين بروح القانون وتطلب من كل الناس في القنوات بتقنين وضعها، وأكمل قائلا: “الحالات التي نقف أمامها هي الحالات التي تكثر فيها الشكوى، لسنا جلادين ونمهل الناس فرصة لتقنين أوضاعها”، بحسب تعبيره.