حديث الفنانة فريدة سيف النصر

قامت الفنانة فريدة سيف النصر بالتأكيد على أنها تخاف من الموت بشدة، وقامت بالتأكيد من خلال تواجدها في برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي يذاع على قناة القاهرة والناس من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي مؤكدة” ما بحبش الرطوبة وبحب سريري وبحب الغطا بتاعي ..إيه البهدلة اللى إحنا فيها”، وقامت بنفي خبر ما تأكد حول متاجرتها بالأزمة الصحية التي تعرضها لها قائلة” كنت بصور ووجهي كان ضارب وقلت لمدير الإنتاج وجهى فيه مشكلة وماصدقنيش وبالمناسبة عمري ماعملت ولا هعمل تجميل خالص”.

كما قد أكدت أيضاً” لم أتنكر من أدوار الإغراء التي قمت بها، لكني لم أقم بأي قبلات في السينما، وهند رستم نفسها رشحتني لأن أكون على عرش الإغراء”.