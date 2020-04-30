دعوى قضائية للنائب العام ضد الفنان رامز جلال

صرح طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، خلال بيان صادر من النقابة موجه مباشرة للفنان رامز جلال لأنه هو الذي يقوم بتقديم البرنامج، وإنه كان من المفترض أن يحصل الفنان على رخصة وعضوية لأنه يمارس نشاط يعتبر إعلامي من دون أن يحصل على ترخيص.

كما أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” الذي يقوم بتقديمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد” بيان نقابة الإعلاميين لم يذكر خلاله قنوات “إم بي سي مصر” وأشار إلى أن رامز جلال قد تم منعه من أن يظهر على شاشة القنوات المصرية، كما أشار إلى أن نقابة الإعلاميين تنوي رفع دعوى للنائب العام ضد رامز جلال، بسبب عدم حصوله على ترخيص من جانب نقابة الإعلاميين لممارسة المهنة وأن ذلك الأمر يعرضه للحبس والغرامة.