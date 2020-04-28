سبب انفصال سهير رمزي عن فاروق الفيشاوي

قامت الفنانة سهير رمزي بالكشف عن سبب انفصالها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهل هذا الانفصال كان بسبب الخيانة أو الإدمان، وأكدت من خلال تداخلها في برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقوم بتقديمه الإعلامية إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس أنها لم تنفصل نهائياً عن الفنان بسبب أمر متعلق بالخيانة أو بالإدمان كما أن هذه الأخبار غير حقيقة.

أكدت أن سبب انفصالها عن الفنان فاروق الفيشاوي متعلق بأمور شخصية بينهما وأمور عاطفية جعلتهم غير قادرين نهائياً على العيش مع بعضهم البعض، وأكدت أنها تعرضت للخيانة خلال زواجها تعرضت للخيانة وطلبت الانفصال على الفور، وأكدت على أي خبر متعلق بخيانة أو إدمان فاروق الفيشاوي خبر غير حقيقي.