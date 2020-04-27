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إحالة الطالبة حنين حسام للتحقيق أشهر فتاة على التيك توك

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قام رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت باتخاذ قرار تحويل الطالبة حنين حسام التي تدرس في كلية الأثار إلى التحقيق وهذا بسبب الضجة التي كانت السبب ورائها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر رئيس الجامعة استدعاء هذه الطالبة من أجل التحقيق معها بشأن ما انتشر عنها خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن الطالبة حنين حسام قد فعلت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة وذلك بعد أن ادعت على نفسها لقب هرم مصر الرابع وطالب عدد كبير من مستخدمي الفيس بوك والتويتر بالتحقيق معها والقبض عليها بشكل سريع وهذا لأنها تطالب بممارسة الفجور من الفتيات على تطبيق التيك توك.

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