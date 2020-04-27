محمود عبد الغني وطريقة حلق شعر ابنه

بعد انتشار فيروس الكورونا اضطر الجميع ليعتمدوا على أنفسهم وهذا لعدم تمكنهم من النزول من المنزل، فبالتحديد الرجال لا يستطيعون الذهاب إلى الحلاق أو محلات تصفيف الشعر، وهذا ما قام به الفنان محمود عبد الغني وهو التعبير عن بعض الأعمال الذي يقوم بها خلال تواجه في المنزل.

فظهر الفنان محمود عبد الغني في فيديو وهي يحلق لابنه بطريقة غريبة للغاية، وعلق الفنان تحت الفيديو قائلاً أسف يا عمر، ومن الجدير بالذكر أن أخر الأعمال التي قام بها الفنان محمود عبد الغني هو مسلسل بنت القبائل الذي تم عرضه مؤخراً وهذا المسلسل يجمع ما بين الخيال والأسطورة بصورة رومانسية للغاية.