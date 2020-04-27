المجلس الأعلى للإعلام يكشف موقفه بشأن برنامج رامز مجنون رسمي

صرح صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن اللجنة بالتوافق مع لجنة الرصد، تعمل باستمرار على متابعة برنامج رامز مجنون رسمي الذي يذاع عبر قناة أم بي سي مصر، وتتابع أيضا باقي البرامج والإعلانات والمسلسلات التي بتابعها المجلس، وفي حالة رصد وجود مخالفة من أي نوع سوف يتم التحقيق بشأنها.

كما أضاف الصالحي على أن الموسم الرمضاني من بدايته في الوقت الحالي، لا يجوز الحكم عليه من بدايته، ولفت على أن اللجنة تعمل على رصد والتحقق فيما سوف يتوجب التحقيق فيه، كما أن المجلس لم يتخذ أي قرارات أو يحقق حتى في برنامج “رامز مجنون رسمي” حتى الآن.​​