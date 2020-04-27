رد حياة الفهد على الهجوم الكبير على مسلسها أم هارون

ثار جمهور مسلسل أم هارون بعد عرض الحلقة الأولى له على مواقع السوشيال ميديا، فخرج رواد المواقع يعلنوا عن غضبهم بسبب مشهد محدد في العمل والذي تدور أحداثه حول قصة حياة امرأة يهودية تعيش في المجتمع العربي منذ عام 1948، واعتبر البعض بأن المسلسل يعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وخروج الكثير من الدعوات لمقاطعة المسلسل وانه يمثل التطبيع.

حيث قد أشارت الفنانة حياة الفهد قائلة عن المسلسل للإعلامي خالد الراشد خلال حوار لها بعد الهجوم الشديد عليها قائلة: “للأسف أعداء النجاح والحاسدين يطلعوا إشاعات أنه وقف، وهاجموا تليفزيون الكويت ووزارة الإعلام ما لهم شغل فيه، العمل هيتعرض على محطة خارج الكويت وأتصور خارج الكويت، ولا يُسيء لأي أحد، اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وهذا كتاب نزل من عند الله ما نقدر ننكره”، وأضافت الفنانة الكويتية: “قضيتنا الأساسية ككويت هي فلسطين، لو تسامح الفلسطينين مع الإسرائيين إحنا أخرهم”